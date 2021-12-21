الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني بحادث تدهور في عمان

حماية الأسرة : رفع سرعة استجابة بلاغات العنف الأسري

تنويه هام لطلبة التوجيهي التكميلي

وفاة 54 طبيباً في الأردن منذ بدء جائحة كورونا

الفراية: نعتمد على حوكمة الهجرة

السفير الأمريكي: “الطاقة مقابل المياه” اتفاق تجاري ولم نتدخل

الدفاع المدني : التعامل مع 48 حريقاً و 1534 بلاغاً خلال 24 ساعة

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي بشكل ملحوظ - تفاصيل

صندوق النقد يتيح للأردن سحب 335 مليون دولار مع ختام المراجعة الثالثة

نمو "ضعيف جداً" لموجودات صندوق الضمان منذ تأسيسه قبل 17 عاماً.. تفاصيل

الثلاثاء، 21-12-2021 09:44 ص

سمك آلي مرعب لإخافة وإبعاد سمكة مثيرة للمشاكل

image


الوكيل الإخباري - لا تعرف أسماك البعوض العدائية الخوف غالبا. تنتشر تلك الأسماك بطريقة تتسبب في اضطراب الأنظمة البيئية البسيطة من أوروبا إلى أستراليا. وفي مسعى لإبقاء هذه الأسماك المثيرة للمشاكل تحت السيطرة، يحاول العلماء إعادة الخوف إلى قلوبها بآلية عالية التكنولوجيا: سمك آلي. 

اضافة اعلان


وقال الباحثون في الدراسة التي تناولها موقع ساينس نيوز إنه في التجربة المعملية، زادت سمكة آلية مصممة لمحاكاة أحد المفترسة الطبيعية لأسماك البعوض، من استجابات الخوف والتوتر في سمك البعوض، ما أعاق قدرتها على النجاة والتكاثر.

وكانت أسماك البعوض التي يرجع موطنها إلى أجزاء من غرب وجنوب شرق الولايات المتحدة، قد تم إطلاقها في المياه العذبة حول العالم القرن الماضي في محاولة طائشة للسيطرة على الملاريا.

و أصبحت أسماك البعوض التي تعرضت للسمك الآلي، حتى وهي في مأمن في أحواضها السمكية، أقل نشاطا وأكثر قلقا.

 و رغم أنه لن يتم اللجوء إلى الاستعانة بالسمك الآلي في أي وقت قريب، يلقي البحث الضوء على أن هناك "سبل أكثر ابتكارا لمنع السلوك غير المرغوب فيه من الأنواع " من اللجوء ببساطة لقتلها، بحسب ميخائيل كولشاو-مورير، وهو عالم بحري من جامعة أريزونا في توسان لم يشارك في الدراسة.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1027200455_104_0_1381_1277_1920x0_80_0_0_a63b3e53893540a4b1ef4d7d485d18ea

مشهد مرعب... إشعال النار في سيارة داخل محطة وقود في الصين

61c08ae142360445c04f47b1

مطعم مصري يقدم جائزة مغرية لـ الأكيلة

364f57349074fb29c3d9fb1eb895996c

المولود الأخف وزناً في العالم يبلغ عامه الثالث - صورة

bg1

فنان بريطاني يسمع الألوان

61c039b44236047b45694fa3

روسيا..العثور على قنينة فيها رسالة تعود لعام 1901 - صورة

f7b89cfb775415cac23972d67b7239780f1f2ff7-091221112546

ملياردير ياباني يختتم رحلة فضائية حافلة