سنجاب محنط عمره 30 ألف عام في كندا - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت «كتلة غامضة من الفراء»، تم العثور عليها مجمدة شمالي كندا، أنها تمثل سنجاباً محنطاً يبلغ من العمر 30 ألف عام، وفق ما نقلت محطة «سي بي سي» الكندية. وأثارت الكرة ضجة في الأوساط العلمية.

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ويعتقد الخبراء أن مخلوق العصر الجليدي ربما كان في حالة سبات وقت وفاته.



وتم العثور عليه في سنة 2018 من قبل عمال المناجم في إقليم يوكون، بالقرب من حدود ألاسكا.



وقال غرانت زازولا، عالم الحفريات في حكومة يوكون: «لا يمكن التعرف إليه تماماً حتى ترى الأيدي الصغيرة والمخالب، وكذلك ترى ذيلاً صغيراً، ثم ترى الأذنين».





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