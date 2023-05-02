الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

الثلاثاء، 02-05-2023 11:38 ص

سنجاب محنط عمره 30 ألف عام في كندا - صورة

ما-لا-تعرفه-عن-الفأر-وما-هي-أنواعه


الوكيل الإخباري - كشفت «كتلة غامضة من الفراء»، تم العثور عليها مجمدة شمالي كندا، أنها تمثل سنجاباً محنطاً يبلغ من العمر 30 ألف عام، وفق ما نقلت محطة «سي بي سي» الكندية. وأثارت الكرة ضجة في الأوساط العلمية.

اضافة اعلان

 

ويعتقد الخبراء أن مخلوق العصر الجليدي ربما كان في حالة سبات وقت وفاته.

وتم العثور عليه في سنة 2018 من قبل عمال المناجم في إقليم يوكون، بالقرب من حدود ألاسكا.


وقال غرانت زازولا، عالم الحفريات في حكومة يوكون: «لا يمكن التعرف إليه تماماً حتى ترى الأيدي الصغيرة والمخالب، وكذلك ترى ذيلاً صغيراً، ثم ترى الأذنين».

 


 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-1346257750-1170x600 (1)

شاهد حشود هاربة من ثور هائج في اسبانيا

licensed-image

لماذا طرق ثعبان سام باب امرأة أسترالية؟ شاهد أغرب قصة واقعية في عالم الزواحف

8849a7f9-30fc-48d7-9e0c-a041f6ab838f-1-768x432

شاهد.. وداع مؤثر لطفلة متجهة إلى بلدها ضمن عمليات الإجلاء في السودان

000-3085666021569072762636

بالفيديو .. لقطات نادرة للمدينة المنورة قبل نحو 29 عاما

160766Image1-1180x677_d

أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز

Doc-P-1062255-638185228655802642

عقوبة قاسية لسيدة اتصلت بالشرطة عشرات المرات دون سبب في بريطانيا

أخبار متعلقة
image

بيرو توقف مزاداً على قطع أثرية لحضارة تشانكاي في كندا