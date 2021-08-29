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الأحد، 29-08-2021 09:38 ص

سندويتشات بالمخدرات.. الأمن المصري يكشف الخدعة

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الوكيل الإخباري - تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات فيديو متداول يظهر أحد الأشخاص يدعى قيام آخر بإعطائه سندويش يحتوي مواد مخدرة على طريق القاهرة السويس الصحراوي.

وقال مصدر أمني إنه تم رصد مقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يؤكد أنه خلال قيادته سيارة نقل بطريق القاهرة / السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف سيارة ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له 2 سندويتش لتناولهما، فارتاب في أمره ولم يتناولهما، وحينما وصل إلى الطريق الإقليمي بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين وفقاً لسكاي نيوز عربية.

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وحسب المصدر فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو والقائم على نشره وتبين أنه سائق، مقيم بمحافظة المنوفية.


وبعد استدعائه قال إنه حصل على سندويتشات من أحد مستقلي سيارة ميني باص أثناء سيره بطريق القاهرة /السويس، وفي الطريق رسخت في ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على أنها سندويتشات بالمخدرات للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد الربح.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

المصدر - البيان 

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