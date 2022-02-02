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الأربعاء، 02-02-2022 09:26 ص

سوريا.. البرد يقتل رضيعتين سورتين نهاية مأساوية لفاطمة وأمينة

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الوكيل الإخباري - أعلن طبيب ومنظمة مراقبة للحرب، يوم الثلاثاء، أن طقس الشتاء القارس في شمال غربي سوريا أدى إلى مقتل رضيعتين في مخيمين منفصلين للنازحين.

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واجتاحت درجات حرارة قياسية وعواصف ثلجية غزيرة معظم أنحاء الشرق الأوسط، في الأسابيع الأخيرة.

 

وقد أصاب البرد والثلج الكثير من السوريين واللبنانيين بشدة. وتوفي طفل واحد على الأقل بسبب قسوة البرد في لبنان.

وأكد الدكتور مازن التلاوي، المدير الطبي لمستشفى الرحمن التخصصي بقرية حرنبوش في إدلب، وفاة رضيعتين من مخيمين قريبين للنازحين.


وتم نقل فاطمة محمد المحمود، عمرها سبعة أيام فقط، من مخيم الليث إلى المستشفى الساعة الثانية صباحا، وكانت "أطرافها باردة، ولم تكن مستجيبة لمحاولة الإنقاذ"، حسبما صرح التلاوي عبر الهاتف.


وقد وصلت أمينة محمد سلامة، شهران ، من مخيم حور العيس، إلى المستشفى باردة وجسمها أزرق مع انخفاض نسبة السكر في الدم ونزيف رئوي شديد الساعة الواحدة من ظهر الاثنين.


وقال التلاوي: "استقبلناها وتفاقمت حالتها حتى ماتت الساعة 6 صباحا".

 

 

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