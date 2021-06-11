الجمعة 11-06-2021
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الجمعة، 11-06-2021 10:18 ص

سيدة أمريكية تعثر على خاتمها بعد 46 عاماً من فقدانه

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الوكيل الإخباري - بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنت سيدة أميركية من العثور على خاتم مجوهرات فقدته قبل 46 عاما.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ماري بيردسلي من ولاية ميشيغان فقدت خاتمهما عام 1975، عندما كانت طالبة في مدرسة ثانوية، وحاولت البحث عنه دون جدوى، ولم تتوقع أبداً أن تعثر عليه مرة أخرى، إلى أن تلقت رسالة من شخص عبر موقع "فيسبوك".

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وكتب كريس نورد إلى ماري: "لدي شيء يخصك"، بحسب ما قالت المرأة الأميركية لتلفزيون محلي، وأضافت أنها صدمت عندما رأت الشي الذي تحدث عنه كريس وهو الخاتم المفقود. 

 

وقالت إنها ذهبت إلى الملف الشخصي لهذا الرجل على "فيسبوك"، حيث نشر صورة الخاتم مع رسالة "أرجوكم شاركوا هذا".


وكان من بين الذين تجاوبوا مع نداء كريس مدرسة السيدة الأميركية، حيث تفاعل عدد من خريجي المدرسة وخمنوا أنه يعود إلى زميلتهما ماري، خاصة أنه يحتوي الأحرف الأولى من اسمها الثلاثي.


وقال كريس إن شقيقه وجد الخاتم في صندوق ملقى في سلة مهملات قبل 20 عاما، وكان يحتفظ به منذ ذلك الحين ومؤخراً، حسم كريس أمره واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة الخاتم إلى صاحبه.

 

 

المصدر - سكاي نيوز 

 




 

 


 

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