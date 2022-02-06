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الأحد، 06-02-2022 09:59 ص

سيدة بريطانية تشتري منزلا جديدا.. وتعثر على مفاجأة تحت السجادة

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الوكيل الإخباري - اشترت سيدة بريطانية منزلا في نوفمبر الماضي، وبعدما استقرت فيه لاحظت وجود شيء غريب، تبين أنه مخبأ في مكان لا يخطر على بال.

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وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية، أن سيدة شاركت اكتشافها الغامض على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"

 

وقالت السيدة إنها أثناء تحريك السجادة، اكتشفت وجو مخبأ تحتها، على شكل صندوق، فيه خزنة حديدية، وبلا رمز.

 

وأضافت أنه نظرا لعدم وجود رمز، فلا يمكنها أنه تعرف ما بداخلها، كما تدعي.

 

وانتشر الفيديو الذي وثقت فيها الحادثة على "تيك توك" انتشارا في روسيا، وقالت في تعليق مرفق: " اشتريت منزلاً في نوفمبر ووجدت للتو خزنة مخفية في الأرض"

 

وقالت إنها راسلت العديد من صانعي الأقفال والشركة التي صنعت الخزنة، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم مساعدتها في فتحها، لكن كثيرا من هؤلاء قالوا إنهم "يعبثوا" بخزنة الأرضية.

 

وشاهد الفيديو أكثر من 6 ملايين شخص الفيديو منذ ذلك الحين، وهم في أمسّ الحاجة إلى معرفة ما بداخل الخزنة، كما تقول "الميرور".

 

لكن الجميع أصيبوا بخيبة أمل، عندما استعانت مالكة المنزل بخبير فتح الخزنة ووجدها فارغة.

 

 

لبنان 24 

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