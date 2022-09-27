سيدة تبتكر طريقة للحصول على وظيفة في أمريكا

الوكيل الإخباري-استعملت سيدة أميركية فكرة بدت غريبة للبعض، لكنها مبتكرة في نظر الآخرين، وهي إرسال سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى إلى شركة بُغية الحصول على وظيفة.



وأرادت السيدة الأميركية أن تكون متقدمة عن الآخرين في المنافسة على وظيفة بعدما علمت أن الشركة المعنية فتحت باب التوظيف، بحسب موقع "نيويورك بوست".

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وكتبت كارلي بافليناك بلاكبيرن، من ولاية كارولاينا الشمالية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي المهني "لينكدإن" أنها تقدمت للمنافسة على وظيفة لدى احدى الشركات الأميركية العملاقة المتخصصة في الملابس الرياضية.



وبعدما طلبت الكعكة من متجر، أرسلتها مع سائقة إلى حفل مقام للشركة ، وطلبت منها أن تسلّم قالب الحلوى للشخص المعني " المسؤول عن التوظيف في الشركة ".



وفي البداية، طُلب من السائقة ترك "السيرة الذاتية الحلوة المذاق" في مكتب الاستقبال، لكن السائقة أصرت على تسليم الكعكة إلى الشخص المعني.



وبعد جهد كبير وسط وجود أعداد غفيرة من موظفي الشركة في الاحتفال، وصلت الكعكة إلى الشخص المعني، الذي أبدى إعجابه بالفكرة.



وكانت كارلي قد تعرضت للتسريح من عملها أخيرا، مما جعلها مهتمة في العمل لدى عملاق صناعة الملابس الرياضية.



ويبدو أن هذه الفكرة قد أثمرت، إذ قالت كارلي إنها أجرت اتصالا مع مسؤول في الشركة، ولديها مقابلات قريبة مع ممثلين عنها.



وانتشر التعليق مثل النار في الهشيم في موقع "لينكدإن" وغيره من شبكات التواصل.



وأرفقت التعليق بصورة تظهر سيرتها الذاتية على سطح الكعكة، بكل التفاصيل المتعارف عليها في هذه الوثيقة من اسم وشهادات أكاديمية وخبرات مهنية.



لكن كان في الكعكة فرق وحيد، وهو أن السيدة الأميركية كتبت اسمها بخط كبير في نهاية السيرة الذاتية، في خطوة ترمي على ما يبدو من أجل تذكير مسؤولي الشركة العملاقة باسمها حتى لا ينسوها.



سكاي نيوز

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