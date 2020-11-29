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الأحد، 29-11-2020 10:17 ص

سيدة تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا في سنغافورة

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الوكيل الإخباري- وضعت امرأة من سنغافورة مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي كانت أصيبت به أثناء حملها في مارس/ آذار ؛ ما يقدم دليلا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم الحامل إلى جنينها.

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وولد الرضيع هذا الشهر ولم يكن مصابا بكوفيد-19 لكن جسده كان يحمل أجساما مضادة للفيروس، حسب ما نقلت صحيفة (ستريت تايمز) اليوم الأحد عن الأم سيلين نج-تشان.


وقالت الأم للصحيفة ”يشتبه طبيبي الخاص في أنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إليه خلال فترة حملي به“.

وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.


وتقول منظمة الصحة العالمية، إنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحبلى المصابة بمرض كوفيد-19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع.


وحتى الآن، لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة.

 

المصدر: إرم



 




 

 


 

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