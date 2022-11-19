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السبت، 19-11-2022 11:47 ص

سيدة تكتشف رسالة عمرها 135 عاما تحتوي ملاحظة غريبة في بريطانيا -صورة

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الوكيل الإخباري - أثناء قيام سباك استدعته بإصلاحات في المنزل، اكتشفت امرأة بريطانية زجاجة تحتوي على رسالة كُتبت قبل 135 عاماً.

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أصيبت إيليدا ستيمبسون، من إدنبرة بالصدمة، عندما أخبرها السباك بيتر ألان بما اكتشفه تحت أرضية منزلها، وسلمها زجاجة قديمة تحتوي على ورقة ملفوفة.

 

وعلى الرغم من أنها كانت متشوقة لفتح الزجاجة على الفور، قررت إيليدا الانتظار حتى يعود زوجها وطفلاها البالغان من العمر 10 و8 إلى المنزل ليشاركها في قراءة الرسالة التي تعود للعصر الفيكتوري.

وبمجرد عودة أطفالها وزوجها إلى المنزل، حاول أفراد الأسرة إخراج الرسالة من الزجاجة، ولكن دون جدوى مما اضطرهم لكسرها.

وعند إخراج الرسالة، اكتشف أفراد الأسرة هوية من تركها هناك، حيث تم التوقيع عليها من قبل اثنين من العمال الذين قاموا بتركيب الأرضية الأصلية للمنزل في عام 1887.

 

احتوت الرسالة على الملاحظة التالية: “وضع جيمس ريتشي وجون غريف هذه الأرضية، لكنهما لم يحصلا على أي شراب. أكتوبر 1887”.

ونشرت إيليدا، صورة للزجاجة والرسالة على مجموعة محلية على فيسبوك، وتفكر الآن في ترك رسالة أخرى في منزلها لتكتشفها الأجيال القادمة.

 


 

 

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