سيدة تنجب طفلة وهي بغيبوبة في بريطانيا

الوكيل الإخباري-
وضعت سيّدة في بريطانيا مولودة تتمتّع بصحة جيّدة على الرغم من كونها - أي الأم - في غيبوبة جراء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجدّ.اضافة اعلان
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ كاري آن أوزبورن البالغة من العمر 32 عاماً، دخلت طبياً في غيبوبة عندما بدأت رئتيها في الإصابة بالفشل في المستشفى.
وكان آخر شيء تتذكره السيدة المقيمة في مدينة هارتلبول الإنجليزية هو صوت يقول لها: "لا بدّ أن نجري عملية ولادة لطفلك".
وبعد نحو 5 أسابيع استفاقت من الغيبوبة ليتم إبلاغها أنّها تغلبت على فيروس "كورونا وأنها أصبحت أماً لطفلة تتمتع بصحة جيدة أسمتها "ستورم".
وعن هذا تقول الأم: "عندما حملتها لأول مرة كان هذا سحراً. لن أنسى أبدا هذا الأمر".
المصدر: لبنان24