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الأربعاء، 09-06-2021 02:01 م

سيدة جنوب إفريقية تدخل التاريخ بـ10 توائم دفعة واحدة - صورة

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الوكيل الإخباري - أنجبت سيدة من جمهورية جنوب إفريقيا 10 توائم دفعة واحدة، لتحطم بذلك الرقم العالمي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ ذكر موقع IOL News المحلي الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2021، أن "جوزيامي ثامارا سيثول" البالغة من العمر 37 عاماً، وضعت 10 أطفال بينهم 7 ذكور و3 إناث، في أحد المستشفيات بمقاطعة غوتنغ.

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لفتت إلى أن الأم وصغارها بحالة جيدة، وأوضحت أن العائلة لديها طفلتان توأم أيضاً بعمر السادسة.


وفي تصريحات صحفية، عقب الولادة، أعربت سيثول عن دهشتها من تحطيم الرقم القياسي العالمي، حيث إنها كانت تترقب إنجاب 8 أطفال بحسب نتائج التصوير بالموجات فوق الصوتية.

 

فيما قال البروفيسور ديني ماويلا، نائب عميد كلية الطب بجامعة أفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية، إن هذه الحالة نادرة جداً، وتنتج عن خضوع الأم لعلاجات الخصوبة بشكل عام، ولفت الطبيب إلى أن الصغار سيمكثون عدة أشهر في الحواضن نظراً لمرحلة الحمل عالية الخطورة التي مرت بها الأم.


ومع إنجابها 10 توائم، حطمت سيثول الرقم القياسي الذي سجلته حليمة سيسي (25 سنة) من مالي قبل أكثر من شهر.


ووفق بيان سابق لوزارة الصحة في مالي، جرى نقل المواطنة سيسي إلى المغرب في 30 مارس/آذار الماضي، للإشراف على متابعة حالتها قبل الولادة، بعدما أظهر التشخيص الأولي في باماكو أنها حامل بـ7 توائم، لكنها وضعت 9 في 4 مايو/أيار الماضي.

 


 

 

المصدر - عربي بوست 


 




 

 


 

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