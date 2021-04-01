الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 12:52 م

سيدة مصرية تخطف مديرها وتبرحه ضربا.. والسبب صادم!

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الوكيل الاخباري - في واقعة غريبة، أقدمت سيدة مصرية تعمل مدرسة في إحدى المدارس على خطف مدير المدرسة التي تعمل فيها وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب.

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وأمر قاضي المعارضات في محافظة سوهاج، الأربعاء، بتجديد حبس وكيلة المدرسة ابتدائية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها وآخرين باختطاف مدير المدرسة التي تعمل بها، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات على دفتر الحضور والانصراف.


واشترك مع المتهمة في خطف مدير المدرسة، كل من زوجها وابنها وأحد أقاربها، الذين لاذوا بالفرار، وصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بمركز المراغة.


وكانت المحكمة قد أمرت منذ أسبوعين، بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما، بعد أن قررت النيابة العامة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرضها على قاضي المعارضات الأربعاء، فأصدر قراراه المتقدم بتجديد حبسها لمدة 15 يوما أخرى.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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