شابة تعمل 4 ساعات فقط يوميا وتجني مليوني دولار سنويا في امريكا

الوكيل الإخباري - حولّت شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، خبرتها الاحترافية في "مايكروسوفت إكسل"، إلى عمل يدر مليوني دولار سنوياً خلال أقل من عامين.

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قالت مؤسسة شركة Miss Excel – والذي كان مجرد حساب على تطبيق "تيك توك" - كات نورتون، إنها نشرت أول فيديو لها عبر "تيك توك" لتعليم "مايكروسوفت إكسل" في يونيو 2020، والذي كان تذكرة خروجها من العمل في الشركات الأميركية، وتأسيس شركتها الخاصة، على حد قولها.



في ذلك الوقت، كانت تعيش في منزل والديها، وغارقة في "ديون الطلاب" – وهي الديون الخاصة بتعليمها - لكن في غضون أسابيع قليلة، انتشر أول فيديو لها على نطاق واسع وحصلت على 100000 متابع.

وفي شهر نوفمبر من ذلك العام، بدأت في بيع أول دورة Excel لها عبر الإنترنت على موقع الويب الخاص بها، وبعد شهرين فقط، كانت أرباحها التي تولد ذاتيا أكثر من راتبها الشهري كمستشار إداري بدوام كامل.





ومع الوصول إلى هذا المستوى من الدخل، قررت ترك وظيفتها في يناير 2021 لتصبح رائدة أعمال بدوام كامل، وأنشأت 9 دورات أخرى لتعلم مهارات مهنية مختلفة. وفي أكتوبر 2021، حققت مبيعات بقيمة 100000 دولار - في يوم واحد فقط.

والآن، في سن التاسعة والعشرين، قامت بتأسيس شركة "Miss Excel"، والتي تدر أكثر من مليوني دولار سنوياً.



وترى نورتون، أن أفضل ما في الأمر، هو عملها لـ 4 ساعات فقط يومياً.



الأولوية لصحتها الشخصية

تبدأ "كات نورتون" يومها في السابعة صباحاً بالتأمل لتبقى هادئة. ثم تعد وجبة الإفطار مع زميلها مايك، والذي استقال من وظيفته وانضم لشركتها كمدير مالي، ويبدآن تخطيط يوم عملهم خلال تناول القهوة في شرفة بيتها، والذي اشترته من أرباح شركتها.



العمل 3 إلى 4 ساعات في اليوم

وقالت "نورتون"، إنها تبدأ العمل في الظهيرة، إذ تم تجهيز منزلها بشبكة Wi-Fi سريعة ومكتب واستوديو لتسجيل المحتوى، مما يجعله مكاناً رائعاً للعمل عن بُعد.



في مارس 2022، اشترت "نورتون" منزلها الأول بالمال الذي ربحته من Miss Excel.

ونصحت نورتون، الشباب المترددين لبدء عملهم الخاص بحسم الأمر واتخاذ خطوات جادة وحقيقية، وقالت "لن تشعر بمتعة العمل في مشروعك الخاص حتى تجرب وتتذوق طعم النجاح".

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