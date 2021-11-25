الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 08:30 م

شابة سعودية ترسم البهجة على جدران الرياض - صور

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الوكيل الإخباري - على كف رافعة على ارتفاع 30 مترا تقف الفنانة السعودية نورة السعيدان تزين جدران باحة البوليفارد في مدينة الرياض برسومات بلغ عددها 16 لأشهر المطربين والكتاب في الشرق الأوسط.

أمضت خريجة الفنون الجميلة البالغة من العمر 30 عاما 21 يوما في استكمال مجموعتها لموسم الرياض، وهو مهرجان للفنون والثقافة يقام سنويا لخمسة أشهر في أنحاء العاصمة السعودية، ويتضمن عروضا فنية وحفلات موسيقية وفعاليات رياضية.

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بدأ موسم الرياض في 2019 وأُلغيت الفعاليات في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. لكنها عادت الآن بكل الزخم وسط إجراءات الرعاية الصحية.

ومن بين أفضل جدارياتها، لوحة بطول 18 مترا للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم.


تقوم نورة السعيدان بمفردها بأعمال فريق كامل، حيث تقود جرارا وتشغل رافعة أثناء تجولها بين جدران المدينة الواسعة وواجهات المباني الكبيرة.

وتوضح "رسم الجداريات يتطلب مهارات عالية جدا من أهمها إن إحنا نسوق الرافعة. يعني بالنسبة لي أنا تعلمت كيف إني أسوقها عشان الموضوع يسهل لي وأعتمد على نفسي وعشان أوصل للأماكن إللي أنا أبغيها بكل يسر خصوصا إنه نطلع لارتفاعات عالية جدا توصل لثلاثين مترا".


 



 

المصدر - البيان

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