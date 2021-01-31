الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

المصفاة: جميع منتجاتها من البنزين والديزل تباع فقط في محطات جوبترول وGULF

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الأحد، 31-01-2021 04:46 م

شاب مصري يبتلع سكينا طوله 27 سنتيمترا

1-1411270


الوكيل الاخباري - في واقعة أثارت الدهشة في مصر، ابتلع شاب سكينا طوله 27 سنتيمترا إلا أن الأطباء نجحوا في إخراجه وإنقاذ حياة المريض، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

اضافة اعلان

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية سعد مكي، قوله إن "فريقا طبيا تمكن من استخراج سكين كبير من بطن مريض"، بعد جراحة معقدة.


وأضاف مكي: "حضر المريض إلى المستشفى الدولي في المنصورة يعاني آلاما شديدة في البطن، وبعمل الصور والفحوص تبين وجود جسم غريب".


وتابع: "تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب (سكين)، وتكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بحالة مستقرة".


كما أكد مدير المستشفى أحمد حشيش في تصريحات تلفزيونية أن السكين له مقبض بلاستيكي ونصل حديدي حاد، كان من الممكن أن يحدث ثقبا في معدة المريض.


وتوقع حشيش أنه "من الممكن أن يكون المريض أدخله خطأ بالاتجاه المعاكس إلى فمه، أي من المقبض وليس من النصل، خاصة أنه لا يعاني أي مشاكل نفسية وبكامل قواه العقلية".

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
143-172248-goodbye-tokyu-corona-most-japanese-store-thailand_700x400

كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

Medicine-Administration-Record-MAR-NMC-OSCE-Implementation-Station-Image

تم تأمينه لطفلة سورية .. ما هو الدواء الأغلى في العالم - فيديو

فبعاف

إنقاذ كلب من الموت متجمدًا في روسيا

shutterstock_227930446

دراسة حديثة: هذه علامة كشف الكذب عند الرجال

wetfood_vs_dryfood_800x534

تأكل طعام القطط ولا تغسل سكينها الوحيد.. تعرف على أبخل مليونيرة في العالم - شاهد

thumbs_b_c_e1a69283fb3f402798b574f9d7a1da1a

السعودية.. ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة هذا العام فوق الكعبة المشرفة

أخبار متعلقة
1920_newborn

حالة نادرة.. سيدة تَلد رضيعة لديها أسنان في مصر- صور

600c970c4c59b742b24dec6b

مصر.. وفاة أقدم محفظ قرآن بمحافظة المنوفية متأثرا بكورونا

6007d14f4236047201412c5c

مصر.. الكشف عن سبب وفاة الزرافة 'زيزو'

202101201025192519

بعد انتشار الفيديو .. تطورات جديدة بقضية الأب المتهم بتعذيب رضيعته في مصر

czo3NToiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAxLzIzNDI0LTExMTB4NTY0LTEuanBnIjs= (Custom)

وفاة عريس مصري قبل زفافه بساعتين وسط صدمة بين المدعوين

prison

شاهد بالفيديو | حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا