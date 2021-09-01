الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تقر رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الأردنية

أوقاف جرش تكرم المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن

موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

توعية أمنية ومرورية من الأمن العام في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

بعد سنة و نصف .. أردن من دون حظر و قيود

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

أم تطالب في بث مباشر بإعدام ابنها بساحة عامة في مصر

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

الأربعاء، 01-09-2021 02:00 م

شاب مصري ينقذ طفلا من موت محقق في الشارع - فيديو

d47cac3fe3e0fb6350398f993bc395875


الوكيل الإخباري - انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، فيديو للحظة قيام شاب بإنقاذ طفل مصعوق وملقى إلى جوار عمود كهرباء في قرية المنير في مركز مشتول السوق بالشرقية.

اضافة اعلان

 

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لطفل يدعى رضا، لحظة صعقه إثر لمس عمود كهربائي وتجمده في مكانه، وهو ما لاحظه المارة سريعا وحاولوا إنقاذه.

 

وخرج من الفيديو المصور من إحدى كاميرات المراقبة صوت الرجل الذي هرع لإنقاذ الطفل وهو يردد: "مافكرتش".

وقال الشاب بطل الفيديو الذي أنقذ الطفل ويدعى محمد إبراهيم عيد: "كنت في مكان الحادث ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أركض لإنقاذ الطفل دون تفكير"، مضيفا: "مافكرتش، وماختش قرار أعمل إيه". 

 

ويتابع: "كأن مخي كان عطلان وتدخلت بكل قوتي حتى لا تجمدني الكهرباء، لكن الغريب أنه لم يكن في جسد الطفل ماس كهربائي ولم أشعر بأي كهرباء حين انتشلته".

 

ويضيف محمد أنه من حكمة ربنا، مرت ممرضة بالصدفة، تدعى هاجر أسامة، لحظة إنقاذ الطفل، والتي بدورها أجرت الإسعافات الأولية له بصدمات القلب ما ساعده على تخطي الأزمة.

 

وأشار الشاب الذي أنقذ الطفل إلى أنه قبل أيام لاحظ الأهالي وجود ماس كهربائي في العمود الذي صعق الطفل، مضيفا: "أي حد يلمسه كان بيشعر بوخز بسيط"، مؤكدا أنه تم إبلاغ شركة الكهرباء لإصلاحه والتي استجابت على الفور.

 

 

 

المصدر - روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210831152627656

صورة من هابل تظهر سيفا فضائيا يخترق قلبا سماويا ضخما

612ea7784c59b75e3d782fda

مأساة سيدة أمريكية شاهدت تمساحا يهاجم زوجها ويقضم ذراعه

5360601-1455665958

الصين تقرر تحديد وقت ألعاب الأطفال عبر الإنترنت

1026299269_0_166_3500_2056_1000x541_80_0_0_6b42af18b8e2ffed0bdca0cb7acf62c6

شاهد... مقاتلة تايوانية من طراز إف-16 تقع على رأسها بعد الهبوط

612caf874236044a5b5c3622

روسيا تطلق بعد 4 أعوام سيارة طائرة من طراز تسيكلوكار - فيديو

image

شاهد.. رداء الطبيعة الأبيض في جنوب افريقيا

أخبار متعلقة
mother-2-146

طرق لتشجيع طفلك المتعثر

4dfe13074d3d4b83af71ab6a194356d8_936غاغتغغتغت

سندويشات بالمخدرات.. الأمن المصري يكشف الخدعة

2021818192313886Z4

الطعام يذهب إلى رئتيه بدلاً من معدته.. طفل يعاني من حالة نادرة في إحدى الدول

mother-6-62

سلوكيات الطفل المزعجة تتحول إلى سلوكيات إيجابية فيما بعد