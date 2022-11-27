شاب يقف معلقا في الهواء داخل بوليفارد الرياض ويثير جدلا واسعا - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار شاب حيرة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تنفيذه عرض بموسم الرياض وتعلقه بإحدى لافتات بوليفارد وورلد .



وأظهر مقطع فيديو متداول ، تعلق شاب في الهواء واضعا إحدى يديه على لافته "بوليفارد الرياض " ، ما أثار الحيرة والدهشة على المواطنين الذين توقفوا لتصويره .



وعلق المتابعين على الفيديو مٌشيرين أنه تم تثبيته بقطعه حديدة تم وصلها من يده التي يضعها على اللافته حتى أسفل قدمه .

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