الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك: تظليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية الاسبوع القادم

وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-11-2022 09:25 ص

شاب يقف معلقا في الهواء داخل بوليفارد الرياض ويثير جدلا واسعا - فيديو

download


الوكيل الإخباري - أثار شاب حيرة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تنفيذه عرض بموسم الرياض وتعلقه بإحدى لافتات بوليفارد وورلد .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، تعلق شاب في الهواء واضعا إحدى يديه على لافته "بوليفارد الرياض " ، ما أثار الحيرة والدهشة على المواطنين الذين توقفوا لتصويره .

وعلق المتابعين على الفيديو مٌشيرين أنه تم تثبيته بقطعه حديدة تم وصلها من يده التي يضعها على اللافته حتى أسفل قدمه .

اضافة اعلان

 

 

 

 

المرصد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
748fd070-88af-4607-8243-7983484bc31f

فيديو لمشجع المنتخب السعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

podcast-3696504_640

مذيع قطري يتعرض لحالة إغماء على الهواء - فيديو

-343135438

شاهد حريق ودخان في الدوحة بالقرب من ملعب لوسيل

316623_1_1668788056

تفاعل على صور ايفانكا ترامب وزوجها بمباريات مونديال قطر 2022

خ9خ9خ9خ

توقف قلبها 22 دقيقة ثم عاد.. تفاصيل عاشتها سباحة مصرية - فيديو

Doc-P-1014265-638049978648048901

مشهد لا يصدق من السعودية..أم وطفلتها تنجوان من موت محقق

أخبار متعلقة
غغغ

فتاة تطلب من أمير سعودي ان يتبناها وهكذا كان الرد - فيديو

سسسسسسس

بالفيديو .. عريس مصري يرقص بطريقة هستيرية بطرحة عروسه