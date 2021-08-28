السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 09:31 م

شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها في البرازيل

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الوكيل الاخباري- صعق شاحن هاتف طفلة برازيلية عمرها عامان وأنهى حياتها حيث لم تفلح محاولات إسعافها في المستشفى.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن عائلة فقدت طفلتها الصغيرة التي تبلغ من العمر عامين بعد أن أصيبت بصدمة كهربائية من شاحن هاتف محمول.

ونقلت الطفلة سارة ألفيس دي ألبوكيرك من بلدية إيري في ولاية سيارا شمال شرق البرازيل، إلى المستشفى وهي لا تزال على قيد الحياة ولكن على الرغم من محاولة الأطباء اليائسة لإنقاذها فقد توفيت خلال ساعات قليلة من دخولها المستشفى.

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ولم يعرف بعد نوع الهاتف أو ما إذا كان شاحنا من علامة تجارية معترف بها.

وسجلت البرازيل 355 حالة وفاة بسبب الصدمات الكهربائية العام الماضي.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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