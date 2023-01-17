شاهد أبرد مكان على وجه الارض.. كم تبلغ درجة الحرارة؟

الوكيل الإخباري - هل تعتقد أنك شهدت أبرد فصل شتاء في حياتك؟ قبل أن تجيب على هذا السؤال، ربما عليك أن تعرف كم تبلغ درجة الحرارة في أبرد مدينة في العالم.



ففي هذه المدينة، الواقعة في جمهورية ياقوتيا في روسيا الاتحادية، انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

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وسجلت مدينة "ياكوتسك" التعدينية في شرق سيبيريا، التي تم تحديدها على نطاق واسع على أنها واحدة من أبرد الأماكن في العالم، موجة برد طويلة بشكل غير طبيعي.



ويعد شهر يناير أكثر الشهور برودة في تلك المنطقة، وعلى الرغم من اعتياد سكانها على درجات الحرارة المتجمدة، فإن السكان في المنطقة النائية غالبا ما يتخذون احتياطات إضافية للتدفئة.



وقال أحد أهالي المدينة، وكان يرتدي وشاحين وطبقات متعددة من القفازات والقبعات والأغطية لرويترز "لا يمكنك مواجهة درجة الحرارة المتدنية.. إما أن تتكيف وتلبس وفقًا لذلك أو أنك ستعاني".

ووفقا لواحدة من سكان المدينة كانت تبيع الأسماك المجمدة في سوق محلي، فإن ارتداء الملابس على شكل طبقات هو الحل، وقالت: "فقط ارتدي ملابس دافئة. في طبقات" وشبهت الشخص الذي يرتدي طبقات من الملابس بحبة "الملفوف".



يشار إلى أنه في العام 2018، كان الجو، في ياقوتيا، التي يقطنها أقل من مليون شخص، باردا لدرجة أن بعض السكان قالوا إن رموشهم تجمدت.



وفي ياكوتسك، التي يقدر عدد سكانها بنحو 286.5 ألف نسمة، يمكن أن تكون فصول الشتاء قاسية، حتى بالمعايير الروسية.

سكاي نيوز

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