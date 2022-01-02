الأحد 02-01-2022
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الأحد، 02-01-2022 10:25 ص

شاهد... أسد يتجول في الشوارع ويثير الرعب في الكويت

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الوكيل الإخباري - تمت السيطرة على أسد في منطقة الصباحية في الكويت من قبل مالكيه يوم الجمعة، بعد أن أثار خروجه بأحد الشوارع رعب السكان.

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وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصدر أمني قوله إن بلاغا تلقته عمليات الوزارة عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات، وعليه توجه رجال شرطة البيئة إلى المكان.

 

وأضاف أنه بعد البحث تبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها، مشيرا إلى أن والد الفتاة نسّق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم بعد السيطرة عليه وإعادته إلى مكانه.

 

 

 

البيان 

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