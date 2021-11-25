الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 08:14 م

شاهد.. أسماك قرش تهاجم قرشاً وحيداً وتلتهم نصفه

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الوكيل الإخباري - كشفت لقطات فيديو "مروعة" كيف بدت سمكة قرش، بعد أن تعرضت لهجوم من أسماك من نفس نوعها التهمت نصفها تقريبا، لكن الأغرب أنها تمكنت من الاستمرار في السباحة لدقائق قبل أن تستسلم أخيرا لمصيرها.

ونشر الباحث الإسباني ماريو ليبراتو مقطع فيديو نادرا للغاية عن التهام القروش لبعضها البعض، على عمق متر إلى مترين تحت سطح المحيط الهندي، قبالة سواحل موزمبيق.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كان ليبراتو يصور القرش المحيطي ذا الرأس الأسود عند إطلاقه مرة أخرى في المحيط، حيث التهمته مجموعة من حوالي 10 أسماك قرش.


وتُظهر اللقطات سمكة القرش بعد تعرضها للهجوم الفتاك، مع قطع ضخمة ممزقة من جانبها، بينما يتدفق الدم واللحم في الماء.

 

 

المصدر - البيان

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