الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع "آدا" الأرذبيجانية

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

الخارجية: إجلاء 54 أردنياً من قطاع غزة اليوم

الانجليزية والرشادية .. أسعار ليرة الذهب بالأردن اليوم

694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين

الثلاثاء، 13-02-2024 09:18 ص

شاهد أصغر 'روبوت شبيه بالإنسان' في العالم

65ca36ac4236040cb36317bc


الوكيل الإخباري - أحرز فريق الروبوتات في مدرسة Diocesan للبنين في هونغ كونغ إنجازا هندسيا قياسيا، مع تصميم أصغر روبوت يشبه الإنسان في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

اضافة اعلان

 

و ينبغي أن تكون الروبوتات الحاصلة على الرقم القياسي لأصغر روبوت شبيه بالإنسان "أكثر من مجرد لعبة"، مع قدرتها على الحركة على ساقين وتفصيل الكتفين والمرفقين والورك.

ولكن الروبوت الفائز بالرقم القياسي الجديد لا يمشي ويحرك ذراعيه فقط، بل يمكن برمجته للرقص ولعب رياضة "كونغ فو" وكرة القدم.

ويبلغ طول الروبوت الصغير 5.5 بوصة فقط، ما يجعله أقصر بنحو نصف بوصة من روبوت يحمل الرقم القياسي السابق، صممه زين أحمد قريشي من باكستان.

 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1163456-638433457095111689

صورة لدب قطبي يفوز بمسابقة عالمية برية لعام 2024

Doc-P-1163518-638433554590070505

طائرة تتحطم فوق رواد شاطئ بالمكسيك - فيديو

1437507100251662100

أغرب فندق بالعالم مصنوع من 'الملح' في أمريكا - صورة

Doc-P-1163689-638434092897384384

شاهد سقوط لعبة بمدينة ملاهي جنوب بغداد

e1_1

بناء في لبنان تمايل وهبط سراباً.. فيديو وثق صيحات السكان

Doc-P-1163175-638432765189344255

العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية في أمريكا