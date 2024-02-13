شاهد أصغر 'روبوت شبيه بالإنسان' في العالم

الوكيل الإخباري - أحرز فريق الروبوتات في مدرسة Diocesan للبنين في هونغ كونغ إنجازا هندسيا قياسيا، مع تصميم أصغر روبوت يشبه الإنسان في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.



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و ينبغي أن تكون الروبوتات الحاصلة على الرقم القياسي لأصغر روبوت شبيه بالإنسان "أكثر من مجرد لعبة"، مع قدرتها على الحركة على ساقين وتفصيل الكتفين والمرفقين والورك.



ولكن الروبوت الفائز بالرقم القياسي الجديد لا يمشي ويحرك ذراعيه فقط، بل يمكن برمجته للرقص ولعب رياضة "كونغ فو" وكرة القدم.



ويبلغ طول الروبوت الصغير 5.5 بوصة فقط، ما يجعله أقصر بنحو نصف بوصة من روبوت يحمل الرقم القياسي السابق، صممه زين أحمد قريشي من باكستان.

New record: Smallest humanoid robot - 41 mm (5.55 in) by the DBS Robotics team 🤖 pic.twitter.com/9CLp2AnMSU February 5, 2024

لبنان 24

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