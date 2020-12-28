شاهد أضخم كلب في العالم طوله 6 أقدام ونصف

الوكيل الإخباري _ يمكتلك رجل روسي يدعى نايجل كارفر كلب روسي يبلغ من العمر عامين ، ويعد أكبر من أكبر كلب قد رأيته في حياتك، حيث انه يزن 14 باوند ، بينما يصل ارتفاعه 6 أقدام و 5 بوصات، ولا يزال جسده في نمو مستمر.





واشار مالكه الى انه يحتاج إلى المشي 6 أميال يوميًا، ويتكون النظام الغذائي اليومي للكلب من اللحم المفروم النيء والدجاج المسلوق والأسماك مع الخضار وكذلك بسكويت الكلاب، والتي تكلف مالكه أكثر من 120 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر.





يشار الى ان هذه السلالة من الكلاب تستخدم لاصطياد الذئاب في روسيا، لكنها غير معتادة على العيش في الظروف البيئية في بريطانيا .

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المصدر : صدى البلد



