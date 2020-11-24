شاهد.. أعمق حمام سباحة في العالم

الوكيل الإخباري _ افتتحت العاصمة البولندية “وارسو” أعمق مسبح في العالم، أطلق عليه اسم “ديب سبوت” بعمق 45,5 متراً مع كهوف اصطناعية تحت الماء، انه كما يضم حطاماً ليكتشفه محبو الغوص.

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ويشمل المسبح 8 آلاف متر مكعب من المياه، أكثر من 20 مرة الكمية الموجودة في حوض سباحة عادي بطول 25 مترا.



ويتميز مسبح “ديب سبوت”، بأنه يمكن أن يفتح أبوابه رغم قيود فيروس كورونا المستجد في بولندا. لأنه مركز تدريب يقدم دورات ويختلف عن المسابح العادية.

كما سيتم إنشاء فندق يضم غرفا يمكن للنزلاء من خلالها مشاهدة الغطاسين على عمق خمسة أمتار.

المصدر : الامارات نيوز



