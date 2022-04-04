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الإثنين، 04-04-2022 10:42 ص

شاهد ..أغرب قرارات للملكة إليزابيث

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الوكيل الإخباري - أثار مالك الروقي ضجة كبيرة في برنامجه الرمضاني "مالم بالطويلة" بحديثه عن أغرب قرارات الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، التي تحتفظ بهذا المنصب منذ أكثر من 70 عاماً.

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وأشار الروقي إلى أن الملكة إليزابيث ليست ملكة لبريطانيا فحسب حيث إن هناك 16 دولة لا تزال تحت التاج البريطاني من بينها كندا وأستراليا.


وأشار إلى أنه وفقاً للقانون البريطاني فإن الملكة تملك كل طيور البجع وكل الدلافين في المياه البريطانية، وقد قامت بتعيين موظف خاص لحراسة البجع وحمايتها.

 

 


وكشف الروقي عن أغرب الأوامر الملكية التي صدرت عن اليزابيث الثانية والتي منها أمر ملكي بعدم التعرّض للكلاب وأمر ملكي بعدم طهي البطاطس والثوم في القصر الملكي وغيرها.

 

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