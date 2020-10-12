الإثنين 12-10-2020
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الإثنين، 12-10-2020 01:43 م

شاهد أكبر حشد صادم بزمن الكورونا في البرازيل - فيديو

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الوكيل الاخباري – شهدت مدينة Belém عاصمة ولاية "بارا" في أقصى الشمال البرازيلي،  أكبر استخفاف بخطر كورونا عرفه العالم حتى الآن، في مشهد يؤكد نقل العدوى إلى مئات الأصحاء.

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حيث دشنت شبكة متاجر معروفة باسم Havan يوم السبت الماضي فرعا لها في "بيلين" ، إلا أن عدد من تجمهروا منذ الصباح الباكر، ثم تدفقوا إلى الداخل كغيوم الجراد عند فتح الأبواب، كان أكثر من 20 ألفا، وفقا لصحيفة O Liberal وغيرها من مواقع الإعلام المحلي بالمدينة، ومعظمهم كانوا بلا كمامات، فيما المسافة بين الواحد والآخر معدومة، وهو ما نجده بالفيديو المتوافر غيره لمن يبحث عن Inauguraçõe Havan في يوتيوب.

 

 

 

 

المصدر : امارات اليوم     


 




 

 


 

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