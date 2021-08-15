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الأحد، 15-08-2021 11:35 ص

شاهد أكبر رافعة أثقال أميركية في العالم تدخل موسوعة غينيس

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الوكيل الإخباري - منحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقب أكبر رافعة أثقال تنافسية في العالم إلى سيدة معمرة تدعى، إديث مورواي ترينا، بعد احتفالها الأحد الماضي بعيد ميلادها الـ100.

وفي أيلول 2019، حطمت إديث الرقم القياسي لأكبر رافعة أثقال بحملها ما يزيد عن 150 رطلًا وهي في عمر 98 عامًا، وتم تسجيل إنجازها الملهم في الإصدار الـ 2022 من كتاب غينيس للأرقام القياسية، الذي سيصدر الشهر المقبل، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية.

وإديث مورواي ترينا مولودة في حي برونكس بمدينة نيويورك الأميركية، لأم أيرلندية وأب من لاتفيا.

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وقالت موسوعة غينيس في بيان عنها: مع رفعها الأثقال لأعلى من 40 إلى 150 رطلًا، تحطم إديث دائرة رفع الأثقال التنافسية، وتبهر المشاهدين والقضاة على حد سواء برفعاتها الرشيقة .

وتوقفت إديث مورواي ترينا عن رفع الأثقال بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أنها عادت الآن إلى صالة الألعاب الرياضية 3 مرات في الأسبوع مع مدربها، وتستعد لخوض مسابقة أخرى في شهر تشرين الثاني المقبل.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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