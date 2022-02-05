شاهد..ألاف اسماك النازلي النافقة تطفو فوق سطح الأطلسي

الوكيل الإخباري - أظهر شريط مصور التقطته منظمة "رعاة البحر" غير الحكومية عشرات آلاف أسماك النازلي تطفو على سطح المحيط الأطلسي، على بعد حوالي 300 كيلومتر من مدينة لا روشيل الفرنسية في خليج بيكاي.

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ويعتقد أن سفينة "مارجيريس"، وهي إحدى أكبر سفن الصيد في العالم، قد تخلصت من الأسماك النافقة بإلقائها في البحر.





وتعيش أسماك النازلي في الأساس في المياه الباردة في كلٍ من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتوجد عادةً في الأعماق التي تتجاوز 50 مترا في المناطق شبه الاستوائية والمعتدلة والمجاورة لمناطق الأركتيك أو أنتاركتيكا.

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