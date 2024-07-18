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الخميس، 18-07-2024 09:55 ص

شاهد: ألطف وظيفة في ولاية استرالية

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الوكيل الإخباري- تداول مستخدمون عبر منصة إنستغرام مقطعًا للباحثين عن وظيفة مميزة بعيدة عن صخب الحياة وغير اعتيادية في ولاية تاسمانيا الأسترالية.

ووصف المستخدمون الوظيفة بأنها من فئة "الألطف" في العالم، كون الولاية عرضت على الراغبين العمل كمرافقي نزهة لحيوان "الومبات" المسالم، وخاصة لصغاره.

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وانتشر رابط التقديم للوظيفة أخيرًا بشكل كبير، حيث اقترح مؤثرون أن يتجه الراغبون في الاستمتاع بالطبيعة ومحبو الحياة البرية ومن ملوا من الوظائف التقليدية الخانقة للتقدم لهذا العمل.

وكانت تاسمانيا قد نشرت سلسلة من "الوظائف الغريبة" في محاولة لتعزيز السياحة خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، والذي يمتد من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب).

 

ورغم أن جميع الوظائف غير مدفوعة الأجر، إلا أن مجلس السياحة سيغطي تكلفة السفر والإقامة والطعام.

والوظيفة التي حازت على الإعجاب الواسع أخيرًا هي "متجول الومبات"، وسيقضي المهتمون مهامهم بتشجيع هذا الحيوان على الحركة والمشي في جولات صباحية وإطعامه الوجبات الخفيفة.


والومبات هي حيوانات ممتلئة الجسم موطنها أستراليا، وتعد جرابية، وتحمل أنثى الومبات صغارها في أكياس لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد الولادة.

 

وفي حين يبلغ طول الومبات حديثي الولادة حوالي 0.5 بوصة فقط، يبلغ طولها حوالي ثلاثة أقدام عندما تنضج، وهي معروفة بكونها لطيفة للغاية.

وقبل بضع سنوات، بدأت إحدى جزر تاسمانيا في مطالبة السياح بالتعهد بعدم مطاردة هذه الحيوانات أو محاولة التقاطها. وسيعمل متجول الومبات ليوم واحد فقط في حديقة للحياة البرية في بيتشينو، وهي بلدة تقع على الساحل الشرقي لتاسمانيا.

 

 

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