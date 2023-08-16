شاهد أمريكي يتعرض للضرب داخل مطعم في ميامي بسبب ميسي وزوجته

الوكيل الإخباري - زعم أحد زوار مطعم في مدينة ميامي الأمريكية، أنه تعرض للضرب من قبل الأمن، تزامنا مع تناول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، العشاء مع عائلته ومالك النادي ديفيد بيكهام.



واحتفل ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا بالفوز على نادي شارلوت برباعية نظيفة، مع مالك نادي إنتر ميامي بالشراكة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فكتوريا في مطعم ياباني رفقة سيرجيو بوسكيتس وزوجته إيلينا وجوردي ألبا القادمين من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد اعتدى أمن المطعم بالضرب على زائر، بعد محاولة عائلته التقاط صورة في عيد ميلاد ابنته الـ21، بسبب الاشتباه برغبته في تصوير ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، وبيكهام.

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وبحسب قول الضحية، تم إبعاده أولا، ومن ثم تعرض للضرب، وتم إخراج ميسي وعائلته من المبنى عبر الباب الخلفي.



وقال الضحية: "قفزوا علينا وطردوني ولكموني في وجهي. فقط بسبب محاولته التقاط صورة مع عائلته، وليس مع بيكهام أو ميسي. لقد كان شيئا عائليا.



وأظهر مقطع فيديو حصري لموقع "DailyMail.com" فيكتوريا زوجة ديفيد بيكهام وهي تدفع ابنتها هاربر البالغة من العمر 12 عاما، إلى الخارج ثم تعانقها قبل وضعها في سيارة دفع رباعي.

Victoria Beckham acompaña a su hija Harper fuera de un restaurante de Miami después de una comida con su esposo David y Lionel Messi después de que estalla una pelea sangrienta por selfies . pic.twitter.com/1SN9ExU8PJ August 15, 2023

روسيا اليوم