الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 03:25 م

شاهد .. أمير قطر يظهر فجأة أمام مراسلي قناة كورية أثناء قيامه بجولة

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الوكيل الإخباري - ظهر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشكل مفاجئ أمام مكتب مراسلي قناة KBS من كوريا الجنوبية.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يبين الصدمة والدهشة في وجوه المراسلين الكوريين عند رؤيتهم لأمير الدولة المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2022 ماثلا أمامهم في جولة مفاجئة قام بها الأمير داخل المنطقة الإعلامية.

وأبدى المعلق ولاعب كوريا الجنوبية السابق، كيم، دهشته وسأل إن كان بإمكانه التقاط صورة مع الأمير بعد أن أخبره أنه شهير في بلاده.

فأجابه الأمير ضاحكا:"نعم.. نعم. أعلم أنك مشهور هناك".

ليتابع المعلق باللغة الكورية: "لنتابع المضي قدما".

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المرصد 

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