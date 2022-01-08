شاهد.. أم تحاول إنقاذ ابنها بعد اشتعال النيران به في مصر

الوكيل الإخباري - كشف فيديو التقطه المارة لحادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري في مصر لحظات صعبة تحبس الأنفاس لأم تحاول إنقاذ ابنها الذي سقط أسفل إحدى السيارات المتصادمة واشتعال النيران به.



وأظهر الفيديو محاولات الأم والمارة انتشال ابنها من أسفل السيارة، وقيام المارة بإبعادها لحين استخراج الابن الذي أصيب بالفعل بإصابات بالغة.

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وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث مروع على طريق رئيسي في مصر حيث وقع تصادم بين عدة سيارات واشتعلت النيران في 3منها .





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