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الإثنين، 02-05-2022 09:13 ص

شاهد.. أم تفاجئ ابنها العسكري في الحرم يغزو مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - في لحظة إنسانية للقاء أم بإبنها في الحرم المكي تعاطف نشطاء التواصل الاجتماعي مع مقطع للحظة لقاء رجل أمن بوالدته التي فاجأته بوجودها بقربه.

وأظهر الفيديو لحظات مليئة بمشاعر محبة الأم لابنها وسط تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع رجال الأمن الذين يعملون في الحرم والذين يسطرون أروع الأمثلة في الإنسانية وفي التفاعل مع المجتمع، وفقا للعربية نت.

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وقد حملت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع والصور التي تعبر عن تفاني رجال الأمن في خدمة زوار بيت الله في الحرمين المكي والنبوي.

 

 

 

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