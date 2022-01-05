الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 11:04 ص

شاهد...أهالي تبوك يستقبلون الثلوج بالرقص والدحية

تبوك


الوكيل الإخباري- غطت الثلوج جبال تبوك شمالي المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين بعد انخفاض حاد في درجات الحرارة بين عشية وضحاها.


وانتشرت مقاطع فيديو للعاصفة ولأشخاص يحتفلون بهبوط الثلوج على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها مجموعة من الرجال يؤدون رقصة الدحيّة التي يشتهر بها أهالي شمال السعودية.

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