شاهد...أهالي تبوك يستقبلون الثلوج بالرقص والدحية

الوكيل الإخباري- غطت الثلوج جبال تبوك شمالي المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين بعد انخفاض حاد في درجات الحرارة بين عشية وضحاها.
وانتشرت مقاطع فيديو للعاصفة ولأشخاص يحتفلون بهبوط الثلوج على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها مجموعة من الرجال يؤدون رقصة الدحيّة التي يشتهر بها أهالي شمال السعودية.
#صور من تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/e4A7SWq0jw— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) January 1, 2022
#SaudiArabia : Snow Dance #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/FmeuckvgY4— sebastian usher (@sebusher) January 1, 2022
#SaudiArabia #Snow : Women playing in the snow in the mountains #جبل_اللوز pic.twitter.com/UKI8t5OjKt— sebastian usher (@sebusher) January 1, 2022
هلا هلا صباح الورد والأجواء الحلوة.❤️— أنا…أو …الطوفان ✌️ (@Abdulaziz_A93) January 3, 2022
🌴 صباح الخير ياعرب🌴..👋
🌷🌷🌷#صباح_الخير #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/OO25eij7ub
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة