شاهد أول تعليق لرائد الفضاء علي القرني بعد وصوله إلى الفضاء بمركبة دراغون

الوكيل الإخباري - علق رائد الفضاء “علي القرني”، على وصوله إلى الفضاء بعد انطلاقه بمركبة دراغون.
وقال القرني، خلال فيديو أذاعته قناة “الإخبارية”: استمتعنا بالإطلاق، واصفا إياها باللحظة التاريخية.
وأكمل: شكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم والتمكين والثقة فينا كشباب طموحين برغبة ولهفة لتحقيق المستحيل.
وتابع: أنا في الفضاء وفي المستقبل القريب سوف ينضم لنا الكثيرين، مضيفا: نراكم قريباً من محطة الفضاء الدولية.
الجدير بالذكر أن مركبة دراغون انطلقت نحو الفضاء وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي.
فيديو | من الفضاء..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/7k8TB4jrB0
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة