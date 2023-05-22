شاهد أول تعليق لرائد الفضاء علي القرني بعد وصوله إلى الفضاء بمركبة دراغون

الوكيل الإخباري - علق رائد الفضاء “علي القرني”، على وصوله إلى الفضاء بعد انطلاقه بمركبة دراغون.

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وقال القرني، خلال فيديو أذاعته قناة “الإخبارية”: استمتعنا بالإطلاق، واصفا إياها باللحظة التاريخية.



وأكمل: شكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم والتمكين والثقة فينا كشباب طموحين برغبة ولهفة لتحقيق المستحيل.



وتابع: أنا في الفضاء وفي المستقبل القريب سوف ينضم لنا الكثيرين، مضيفا: نراكم قريباً من محطة الفضاء الدولية.



الجدير بالذكر أن مركبة دراغون انطلقت نحو الفضاء وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي.





رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطنpic.twitter.com/7k8TB4jrB0 #الإخبارية فيديو | من الفضاء..رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن #نحو_الفضاء May 22, 2023

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