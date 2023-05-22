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الإثنين، 22-05-2023 11:35 ص

شاهد أول تعليق لرائد الفضاء علي القرني بعد وصوله إلى الفضاء بمركبة دراغون

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الوكيل الإخباري - علق رائد الفضاء “علي القرني”، على وصوله إلى الفضاء بعد انطلاقه بمركبة دراغون.

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وقال القرني، خلال فيديو أذاعته قناة “الإخبارية”: استمتعنا بالإطلاق، واصفا إياها باللحظة التاريخية.


وأكمل: شكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم والتمكين والثقة فينا كشباب طموحين برغبة ولهفة لتحقيق المستحيل.


وتابع: أنا في الفضاء وفي المستقبل القريب سوف ينضم لنا الكثيرين، مضيفا: نراكم قريباً من محطة الفضاء الدولية.


الجدير بالذكر أن مركبة دراغون انطلقت نحو الفضاء وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي.

 

 

 

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