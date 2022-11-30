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الأربعاء، 30-11-2022 01:06 م

شاهد.. إثارة داخل الملعب وأخرى خارجه.. أزياء المونديال ما بين غرابتها وأناقتها

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الوكيل الإخباري - أكثر من أسبوع مَرَّ على افتتاح أكبر وأهم بطولات كرة القدم في العالم. وكما كانت الإثارة والمتعة حاضرتَيْن داخل الملعب من خلال جماليات الأداء الفني والتكتيكي للمنتخبات المشاركة، كانتا أيضًا موجودتَيْن خارجه عبر الجماهير التي تفننت في التشجيع، واستخدام أدواته، والأزياء الغريبة والجميلة التي أبهرت المتابعين، وأثارت فضولهم.

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وتنوعت الأزياء المونديالية؛ فمنها ما حمل تمائم المنتخبات المشاركة ورموز ألقابهم، ومنها ما عبّر عن التقاليد والثقافة الشعبية والحضارية لكل بلد، فيما تفنن عددٌ من الجماهير غير العربية في ارتداء الغترة والعقال والثوب العربي بألوان منتخباتهم وبلدانهم المميزة، في صورة من صور الاندماج في الثقافة العربية.

 



 


 


 

 

 

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