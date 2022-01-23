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الأحد، 23-01-2022 09:38 ص

شاهد.. إعادة وجه مومياء مصرية

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الوكيل الإخباري - خضعت المومياء المصرية المسماة "شيب أون إيزيس (المعروفة أيضًا باسم شيبينيز) ، وهى مومياء مصرية موجودة منذ عام 1820 في مكتبة ساو جالو آبى، في سانت جالن، سويسرا، لعملية تغيير في الوجه.

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وكلفت مكتبة الدير علماء من مركز أبحاث FAPAB  بإعادة بناء وجهها رقميًا، بعد قضاء عدة أشهر في المشروع ، نجحوا في منحها وجهًا باستخدام وقد تم نشر نتائج جهودهم في شكل دراسة بعنوان " إعادة بناء الوجه الشرعي لشيب إن إيزيس

 

 

 

كانت شيب إن أيزيس واحدة من أوائل المومياوات المصرية التي حصلت عليها سويسرا ، وتم عرضها على الجمهور فور وصولها. سرعان ما أصبحت هذه المومياء السويسرية المحفوظة جيدًا في مجموعتها الرائعة من التوابيت عامل جذب رئيسي ، وفي الواقع حققت بسرعة مكانة المومياء الأكثر شهرة في سويسرا.

البيان 

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