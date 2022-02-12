الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 11:42 ص

شاهد.. إنقاذ تلميذة سقطت في بئر في تونس

medium_2022-02-10-998254857d


الوكيل الإخباري - نجحت قوات الحماية المدنية في تونس يوم الثلاثاء في إنقاذ تلميذة تبلغ من العمر 17 سنة سقطت في بئر عمقه 14 مترا بجهة نعسان التابعة لولاية بن عروس.

اضافة اعلان

 

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن التلميذة تدعى ملكة الحسناوي وكانت رفقة زملائها بصدد الهروب من شخص مختل عقليا خلال عودتها إلى منزلها، لتنزلق قدميها وتقع داخل بئر هجورة.

 

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم على الفور إعلام الحماية المدنية التي تحولت لموقع الحادث ونجحت بعد عملية استغرقت قرابة الساعتين من إخراج التلميذة وهي على قيد الحياة.

 

وتم نقل التلميذة إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس حيث تتلقى حاليا العناية الطبية إثر تعرضها لبعض الكدمات والكسور.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mother-1-173

أساسيات تجعل علاقتك بطفلك قوية وعميقة

czo2MzoiaHR0cHM6Ly9yYXFhbWl0di5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvQXJ0aXN0X2xhcnMuanBnIjs=

ناسا تشارك بأول صورة سيلفي مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي - صورة

1200px-Pahoeoe_fountain_edit2

شاهد..نافورة ححم في ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا

thumb

1000 دولار أمريكي عقوبة ترويع فيل في سريلانكا

56a6e2a9b7

رصد عناكب سامة في سلع البقالة في متاجر بأستراليا

image (2)

مشهد مرعب ومحزن.. سقوط مئات الطيور ميتة في المكسيك -فيديو