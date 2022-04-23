شاهد..إنقاذ شاب علق في شق صخري لـ30 ساعة في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة إنقاذ الشاب بدر البلوي الذي سقط في شق صخري وظل عالقاً هناك لما يقارب 30 ساعة، ويظهر من خلال مقطع الفيديو، أن الدفاع المدني السعودي تمكن من إنقاذ الشاب، الذي سقط في شق صخري وظل عالقاً به.





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وطمأن الشاب السعودي، الجميع على حالته الصحية بعد نجاح عملية إنقاذه من شق صخري في جبال تبوك بمركز أبو راكة، والتي تمت بعد احتجازه لفترة طويلة.

وكشف البلوي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على القناة الإخبارية السعودية، كيف سقط في هذا الشق الصخري، مشيرًا إلى أنه كان يبحث عن بعض الإبل المفقودة الخاصة بوالده، لكنه سقط ولم يستطع الخروج.





صوت بيروت انترناشونال