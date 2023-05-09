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الثلاثاء، 09-05-2023 09:53 ص

شاهد احتفال عيد ميلاد لتسعة توائم في المغرب

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الوكيل الإخباري - التوائم الماليون التسعة، خمس بنات وأربعة أولاد هم: فطومة وخديجة وحواء وآدما وأم وباه ومحمد وعمر والحاجي، احتفلوا لأول مرة بعيد ميلادهم الثاني في بلدهم مالي، وكانوا حطموا قبل عامين أرقام غينس القياسية، بالنسبة لأكبر عدد من التوائم الإخوة المولودين دفعة واحدة والذين هم على قيد الحياة.

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وكانت الأم سيسي تتوقع أنها ستنجب سبعة توائم أول الأمر، وبسبب التعقيدات المرافقة لتطور كل جنين والعناية الخاصة التي تتطلبها الولادة المبكرة، قرر الاطباء في مالي وبأوامر حكومية إرسال الأم إلى مصحة في مدينة الدار البيضاء في المغرب، حيث أنجبت الأم الشابة التوائم التسعة بدلا من سبعة توائم، في 5 أيار/مايو 2021.


 

 

 

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