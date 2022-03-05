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السبت، 05-03-2022 10:05 ص

شاهد..اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى

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الوكيل الإخباري - تداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين خلال حفل زفافهما في الهند .

وتحول حفل الزفاف في الهند إلى شجار بين العروسين خلال ثوان معدودة بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى كان يحاول إطعامها إياها.

انفعلت العروس بأن ردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، وهنا انفجر العريس غاضبا ليصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.

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