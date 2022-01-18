شاهد..اصطدام سيارات ببعضها البعض في لبنان بسبب الجليد

الوكيل الإخباري - انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يوثق قيام بعض الاشخاص بتصوير السيارات وهي تنزلق وتصطدم ببعضها البعض في محلة الكحالة، جراء الجليد على الطرقات.

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ويظهر مقطع الفيديو المصور في مكان واحد، كيف أن العديد من السيارات تنزلق ببطء لتصطدم بسيارة أمامها، في حين طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الكحالة حتى مستديرة عاليه بسبب تكون طبقة من الجليد وحصول انزلاقات.

روسيا اليوم