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الإثنين، 13-09-2021 09:28 ص

شاهد ...اصطدام سيارة رباعية الدفع بمضخة وقود في ديترويت واشتعال النيران فيهما

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الوكيل الإخباري - تبحث شرطة مدينة ديترويت الأمريكية عن سائق اصطدمت سيارته رباعية الدفع بمضخة في محطة للتزود بالوقود يوم 22 أغسطس الماضي.

وتظهر لقطات صورتها كاميرات المراقبة بالمحطة فقدان السائق السيطرة على مقود سيارته، ما أدى إلى دورانها مرتين قبل أن ترتطم بمضخة الوقود.

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وفر المشتبه به من المكان بعد لحظات تاركاً سيارته بموقع الحادث
يظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطع بعد لحظات من الحادث في محطة وقود قريبة مشتبها تعتقد الشرطة أنه سائق السيارة التي تسببت في الضرر.


وقالت إدارة شرطة ديترويت في بيان: "يُرى المشتبه به يرتدي مجموعة قصيرة من نايك زرقاء اللون حول الياقة، وحروف صفراء جريئة من علامة نايك عبر الجذع، وشريط عمودي أبيض على طول جانب السراويل القصيرة، وجوارب بيضاء بدون حذاء".

 

 

 

المصدر - البيان 

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