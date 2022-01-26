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الأربعاء، 26-01-2022 12:22 م

شاهد..اعتداء صادم من حارس مطعم شهير على امرأة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو صادم، لحظة توجيه حارس أمن بمطعم لكمة لوجه زبونة أردتها أرضا، ثم سحلها إلى خارج المحل.

وقال متحدث في بريطانيا، إنه تم فتح تحقيق في واقعة اعتداء وحشية على زبونة أثارت مموجو واسعة من الاستياء، لمعرفة ملابساتها وسبب اعتداء حارس الأمن على الزبونة.

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ووثق مقطع فيديو صادم، نشرته صحيفة "الصن البريطانية»، لحظة توجيه حارس أمن لكمة إلى وجه زبونة ما ادى إلى سقوطها أرضا، ثم قام بسحبها بعنف مفرط إلى خارج المحل.

 

وتظهر المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وهي تحاول الدفاع عن نفسها ممسكة بساقي الحارس للوقوف، قبل أن يصرخ عليها «ابتعدي عني» ويسحبها من ساقيها إلى الخارج.

 

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