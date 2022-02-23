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الأربعاء، 23-02-2022 10:57 ص

شاهد..اعتقال محتجز رهينة في متجر أبل بأمستردام

الشرطة-الهولندية


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الهولندية أمس الثلاثاء إنها أنهت حادث احتجاز رهائن في متجر أبل في أمستردام، حيث احتجز رجل بحوزته سلاحا رهينة واحدا على الأقل لساعات.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال محتجز الرهينة بعدما خرج مسرعا من المبنى الواقع في ساحة لايدزبلين بوسط المدينة، بعد قليل من الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.

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وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شخصين يخرجان مسرعين من متجر أبل، وضربت أحدهما سيارة. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور بشكل مستقل. ولم ترد تقارير عن إصابات أخرى.


وقال شهود في وقت سابق إنهم سمعوا صوت أعيرة نارية حول المتجر.


وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يرتدي سروالا مموها وغطاء رأس أسود يلوح بما بدا أنه سلاح ناري ويحتجز شخصا آخر رهينة في المتجر.


ولم تذكر الشرطة تفاصيل بشأن مرتكب الحادث أو سبب الواقعة.

 

 

البيان 

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