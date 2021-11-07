شاهد ...اغلى كمامة بالعالم تباع في موسم الرياض

الوكيل الإخباري - أثار سعر الكمامة الوقائية من انتشار فيروس كورونا الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتداول المتابعون فيديو لها بكثرة وانتقدوا ثمنها بشكل كبير حيث بلغ سعرها حوالي 5 مليون ريال سعودي قام أحدهم بشرائها في موسم الرياض أي مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي.

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ويشار الى أن الكمامة مصنوعة الالماس الأبيض والأسود. ويشار الى أن أعداد الاصابات بفيروس كورونا عادت لترتفع بعض الشيء مع عودة الحياة الى طبيعتها وإحياء الحفلات والمهرجانات من جديد في جميع البلدان العربية. ويلتزم البعض بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس.



المصدر - الفن