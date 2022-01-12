شاهد..اكتشاف شبكة طرق عمرها 4500 عام في شبه الجزيرة العربية

الوكيل الإخباري - بنى السكان الذين عاشوا في شمال غرب شبه الجزيرة العربية القديمة، “ممرات جنائزية” طويلة، وفقا لما كشفت عنه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع جامعة غرب أستراليا (UWA).





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وهذه الممرات محاطة بالآلاف من آثار الدفن التي تربط بين الواحات والمراعي ما يشير إلى درجة عالية من الارتباط الاجتماعي والاقتصادي بين سكان المنطقة في الألفية الثالثة قبل الميلاد.





ونُشرت هذه النتائج في مجلة The Holocene، بعد عام من الدراسات والبحث أجراها فريق من العلماء بجامعة غرب أستراليا، والذي يعمل تحت إشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتسليط الضوء على حياة السكان القدامى في شبه الجزيرة العربية.



وتشير “الممرات الجنائزية” إلى وجود شبكة علاقات اجتماعية متطورة قبل 4500 عام، امتدت عبر مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربية.

صوت بيروت انترناشونال