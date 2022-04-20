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الأربعاء، 20-04-2022 09:42 ص

شاهد..الحصان التنين يتجول في تولوز الفرنسية

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الوكيل الإخباري - استقبلت شوارع مدينة تولوز في فرنسا للمرة الأولى الحصان التنين "لونغ ما"، المستوحى من أسطورة صينية والبالغ وزنه 45 طناً.

وقام بتصمم  "لونغ ما" فرانسوا ديلاروزيير وفرقة Compagnie La Machine.

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وصل الحصان تولوز بعد نزهات في بكين وأوتاوا ونانت وكاليه، وخرج في موكب استعراضي على درب العمالقة في المدينة برفقة مينوتور والعنكبوت الضخم.

 

 

البيان 

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