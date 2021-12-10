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الجمعة، 10-12-2021 06:31 م

شاهد.. السعودية تستبعد 40 من الإبل المشاركة بمهرجان بسبب عمليات التجميل

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الوكيل الإخباري-استبعدت السلطات السعودية ما يربو على 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة.

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وصرحت إدارة المهرجان بأنها تقوم بجهود كبيرة لمحاربة "كافة أشكال العبث" الذي يستخدمه البعض بهدف تجميل الناقة على نحو مصطنع، لتحسين شكلها، والحصول على جائزة أو رفع سعرها، وخداع من يرغب في شرائها.

وتقوم اللجنة الطبية المختصة بالمهرجان، التي تضم اختصاصيين من جميع الأقسام، باستقبال الإبل المتسابقة، وفحصها خارجياً، ثم القيام بفحص إكلينيكي دقيق بواسطة فريق مختص يتولى فحص أجزاء الإبل، بداية من الرأس ثم العنق والجسم، باستخدام أجهزة تقنية متخصصة، مثل أجهزة الأشعة المتطورة، والسونار ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتحليلات الجينات، إلى جانب الفحوصات التي يجريها المختبر الموجود داخل اللجنة الطبية، وتظهر نتائجه خلال ساعة.


وتطلق إدارة المهرجان تعريف "العبث" على أي ممارسات أو عمليات تجرى للإبل لأغراض تجميلية، تساعد على تناسق الشكل الظاهري.

 


وقد ضبطت إدارة المهرجان حالات عبث متعمّدة، خلال منافسات مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل في دورته الحالية، بلغت في مجملها ما يزيد عن 40 من الإبل، تم استبعادها من المسابقة.


ويعد هذا الإعلان هو العدد الأكبر من حالات العبث منذ النسخة الأولى للمسابقة.

روسيا اليوم

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