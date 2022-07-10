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الأحد، 10-07-2022 02:39 م

شاهد.. السفيرة الأمريكية بالجزائر تتفاوض لشراء كبش عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - نشرت السفيرة الأميركية في الجزائر إليزابيث أوبين، مقطع فيديو وهي تتفاوض في أحد أسواق الماشية لشراء أضحية العيد.

وأرفقت أوبين الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر" بعبارة: "أضحى مبارك لجميع الجزائريين".

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وظهرت السفيرة في الفيديو برفقة زوجها مع بائع أغنام وهي تتفاوض معه حول سعر الأضحية، مرددة أن ثمنها غال أو "بزاف" باللهجة الجزائرية.


ومع إصرار أوبين وجد بائع الماشية نفسه مضطرا لقبول السعر الذي عرضته السفيرة.


ومازح زوج السفيرة البائع بقوله إنه سيستغرق ساعات لينتزع قرون الكبش قبل إعداد وجبة "بوزلوف" الجزائرية، التي تتكون أساسا من رأس الكبش مع الأطراف.

 

وردت أوبين على زوجها بأنها تحب القرون لأنها تعطي الكبش شكلا جميلا، في حين ختم الرجل الفيديو بالقول عن زوجته "مسيطرة" في إشارة إلى واحدة من الأغنيات الرائجة.


وحظي الفيديو بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفحة السفيرة، حيث نال إعجاب الآلاف، وتمت مشاركته مرات كثيرة.

 

 

سكاي نيوز

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